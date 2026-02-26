Il calcio da 11 metri

Home / Soluzioni Cruciverba / Il calcio da 11 metri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il calcio da 11 metri' è 'Rigore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIGORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il calcio da 11 metri" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il calcio da 11 metri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Rigore? Il rigore è un calcio che si concede in situazioni particolari durante una partita, spesso quando un giocatore avversario commette fallo all’interno dell’area di rigore. Questo tiro viene effettuato da un punto preciso, distante 11 metri dalla porta, e rappresenta un’opportunità importante per una squadra di segnare un gol decisivo. La sua esecuzione richiede precisione e nervi saldi, poiché può cambiare le sorti di una partita. La tensione che si crea rende il momento unico e memorabile nel calcio.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il calcio da 11 metri nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Rigore

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il calcio da 11 metri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il calcio da 11 metri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rigore:

R Roma I Imola G Genova O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il calcio da 11 metri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il calcio dal dischettoI metri del calcio di rigoreI metri di un calcio di rigoreUn calcio da undici metriSi batte dagli 11 metriIl tiro da 11 metri