La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chi in passato ha prestato servizio nell esercito' è 'Veterano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VETERANO

Curiosità e Significato di Veterano

La parola Veterano è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Veterano.

Perché la soluzione è Veterano? Veterano indica chi ha prestato servizio militare in passato, distinguendosi per l’esperienza e il valore dimostrato durante il servizio. Questa parola celebra chi ha affrontato sfide e sacrifici per la propria nazione, spesso rispettato e riconosciuto nella società. Essere un veterano significa aver condiviso momenti di grande impegno e dedizione, lasciando un segno duraturo nella storia personale e collettiva.

Come si scrive la soluzione Veterano

Se ti sei imbattuto nella definizione "Chi in passato ha prestato servizio nell esercito", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

