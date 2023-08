Offrire una canzone a chi si ama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Offrire una canzone a chi si ama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DEDICARE

Significato/Curiosita : Offrire una canzone a chi si ama

Chiamato al-saleem. qui incontra nizar, destinato a morire in un attentato, che è pronto a offrire informazioni in cambio di asilo in nord america. nonostante... ^ ti volevo dedicare (certificazione), su fimi. url consultato l'8 novembre 2021. ^ beatrice capitanio, rocco hunt - ti volevo dedicare (feat. j-ax &...