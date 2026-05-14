Accecare con la luce
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Accecare con la luce' è 'Abbagliare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ABBAGLIARE
Perché la soluzione è Abbagliare? L'atto di abbagliare consiste nel colpire gli occhi con una luce intensa, provocando una temporanea perdita di visibilità o di chiarezza visiva. Quando una fonte luminosa troppo forte investe direttamente lo sguardo, si ha una sensazione di fastidio o di disorientamento, che può temporaneamente impedire di vedere chiaramente. Questo fenomeno si verifica spesso con luci molto brillanti o improvvise, causando un effetto che limita la percezione visiva e può avere conseguenze sulla sicurezza.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Accecare con la luce". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Accecare con la luce nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Abbagliare
Questa pagina è dedicata alla definizione "Accecare con la luce" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Accecare con la luce" conferma che la soluzione 'Abbagliare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Abbagliare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Accecare con la luce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abbagliare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Offuscare, confondereAccecare con i fariI colpi di luce nelle chiomeL emissione di luce dei neonUna luce che trapela nel buioFonti di luce direzionabiliSolidi a più facce capaci di rifrangere la luce
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