Accecare con la luce

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Accecare con la luce' è 'Abbagliare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABBAGLIARE

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Perché la soluzione è Abbagliare? L'atto di abbagliare consiste nel colpire gli occhi con una luce intensa, provocando una temporanea perdita di visibilità o di chiarezza visiva. Quando una fonte luminosa troppo forte investe direttamente lo sguardo, si ha una sensazione di fastidio o di disorientamento, che può temporaneamente impedire di vedere chiaramente. Questo fenomeno si verifica spesso con luci molto brillanti o improvvise, causando un effetto che limita la percezione visiva e può avere conseguenze sulla sicurezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Accecare con la luce". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Accecare con la luce nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Abbagliare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Accecare con la luce" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Accecare con la luce" conferma che la soluzione 'Abbagliare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Abbagliare

A Ancona B Bologna B Bologna A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Accecare con la luce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abbagliare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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