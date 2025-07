Offuscare, confondere nei cruciverba: la soluzione è Abbagliare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Offuscare, confondere' è 'Abbagliare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABBAGLIARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 10 lettere Abbagliare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Abbagliare? Abbagliare significa confondere o ingannare qualcuno con un'illusione, una luce intensa o un'idea fuorviante. È come quando si acceca temporaneamente con un bagliore forte, rendendo difficile distinguere chiaramente. La parola richiama l'idea di offuscare la percezione, creando un'illusione che può trarre in inganno. In sostanza, è un modo per descrivere ciò che acceca la vista o il giudizio, facendo perdere la chiarezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Può confondere quella de pensieri o delle ipotesiFa confondere le personeLo alza chi vuol confondere le coseConfondere o barattareConfondere, sconcertare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Offuscare, confondere"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

B Bologna

B Bologna

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

S P A O N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PISANO" PISANO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.