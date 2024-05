La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Forzata astinenza dal cibo

Sostantivo

inedia ( approfondimento) f sing(pl.: inedie)

lungo digiuno (senso figurato) (popolare) noia profonda, forte indifferenza

Sillabazione

i | nè | dia

Pronuncia

IPA: /i'ndja/

Etimologia / Derivazione

dal latino inedia, formato da in cioè "non" e dalla radice edere ossia "mangiare"; significa quindi "non mangiare"

Sinonimi

digiuno, denutrizione, esaurimento, debilitazione, fame, dieta

(senso figurato) noia, tedio, indifferenza, apatia, abulia

Contrari