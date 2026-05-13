Danneggiare guastare

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Danneggiare guastare' è 'Avariare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVARIARE

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Perché la soluzione è Avariare? Quando qualcosa si rovina o si deteriora a causa di un malfunzionamento o di un uso scorretto, si può dire che si è avariato. Questa parola si collega strettamente al concetto di danneggiare, poiché indica un deterioramento che compromette il funzionamento normale di un oggetto o di un dispositivo. Le cause possono essere molteplici, come l’usura nel tempo o un errore di utilizzo, e portano alla perdita di efficienza o di integrità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Danneggiare guastare". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Danneggiare guastare nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Avariare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Danneggiare guastare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Danneggiare guastare" conferma che la soluzione 'Avariare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Avariare

A Ancona V Venezia A Ancona R Roma I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Danneggiare guastare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avariare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Diseducare o guastareDanneggiare o ferireDanneggiareDanneggiare con intenzioneGuastare un meccanismo