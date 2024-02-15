Guastare un meccanismo

SOLUZIONE: SCASSARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Guastare un meccanismo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Guastare un meccanismo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Scassare? Il verbo SCASSARE si riferisce all'azione di danneggiare o compromettere il funzionamento di un meccanismo, rendendolo inutilizzabile o inefficiente. Quando si scassa qualcosa, si causa un danno che impedisce il corretto svolgimento delle sue funzioni. Questa parola viene spesso usata nel contesto di oggetti meccanici o strumenti che, una volta scassati, devono essere riparati o sostituiti. La sua applicazione evidenzia un'alterazione negativa delle componenti coinvolte.

In presenza della definizione "Guastare un meccanismo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Guastare un meccanismo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scassare:

S Savona C Como A Ancona S Savona S Savona A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Guastare un meccanismo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

