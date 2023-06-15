Danneggiare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Danneggiare' è 'Ledere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEDERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Danneggiare" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Danneggiare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Ledere? Ledere significa causare danno o ferire qualcosa o qualcuno, lasciando tracce di sofferenza o perdita. È un termine che indica un'azione di distruzione o di danneggiamento, spesso involontaria o accidentale, ma anche intenzionale. La parola si collega alla capacità di arrecare un danno, sia fisico che morale, compromettendo integrità o equilibrio. Agire per ledere implica un comportamento che può avere conseguenze negative e profondi effetti sul soggetto interessato.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Danneggiare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ledere

Se la definizione "Danneggiare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Danneggiare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ledere:

L Livorno E Empoli D Domodossola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Danneggiare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fare del male, danneggiareOffendere gli interessiOffendere gli interessi altruiDanneggiare o ferireDanneggiare con intenzioneGioiscono nel danneggiareDanneggiare per rappresagliaDanneggiare o diminuire