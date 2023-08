L abito indossato dall imperatore Enrico IV a Canossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L abito indossato dall imperatore Enrico IV a Canossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SAIO

Significato/Curiosita : L abito indossato dall imperatore enrico iv a canossa

Il saio è un abito religioso indossato da monaci ed anacoreti. ha una particolare valenza penitenziale perché realizzato con tessuti molto grossolani ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

