Rifusioni di danni
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Rifusioni di danni' è 'Risarcimenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RISARCIMENTI
Perché la soluzione è Risarcimenti? I risarcimenti sono somme di denaro che vengono riconosciute a una persona per compensare un danno subito. Questa forma di indennizzo mira a ristabilire, nella misura del possibile, la situazione finanziaria precedente all’evento dannoso. Essi rappresentano un modo per riparare un pregiudizio causato da un incidente, un errore o una negligenza. La corresponsione dei risarcimenti avviene attraverso procedure legali o accordi tra le parti coinvolte. La loro funzione principale è di garantire giustizia e tutela dei diritti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rifusioni di danni". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Rifusioni di danni nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Risarcimenti
In presenza della definizione "Rifusioni di danni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rifusioni di danni" conferma che la soluzione 'Risarcimenti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Risarcimenti
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rifusioni di danni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Risarcimenti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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