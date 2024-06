Scoppia senza far danni

: In genere le si usa come passatempo per i bambini, ma il loro sfruttamento in esibizioni artistiche professionali dimostra la loro capacità di affascinare anche gli adulti. Una bolla di sapone è un fine strato di acqua e sapone che forma una sfera dalla superficie iridescente. Le bolle di sapone spesso rimangono in formazione sferica solo per pochi secondi poi, o scoppiano da sé o dopo il contatto con altri oggetti in grado di assorbire il liquido che le circonda.

Italiano: Locuzione nominale: bolla di sapone ( approfondimento) . (fisica) (chimica) fine strato di acqua e sapone che forma una sfera dalla superficie iridescente. (figurato) questione inizialmente molto sentita, che si rivela poi insignificante. Sillabazione: ból | la - di - sa | pó | ne. Etimologia / Derivazione: derivato da bolla e sapone .