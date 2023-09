Il territorio di Olbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il territorio di Olbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GALLURA

Significato/Curiosità : Il territorio di Olbia

Olbia è una città situata nella regione della Gallura, che è una delle subregioni geografiche della Sardegna, un'isola italiana nel Mar Mediterraneo. La Gallura è conosciuta per la sua bellezza naturale, le sue coste rocciose, le spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline. Quest'area è una meta turistica molto popolare grazie alla sua affascinante combinazione di paesaggi marini e collinari. Olbia, in particolare, è una delle città più grandi della Gallura ed è un importante centro economico e commerciale. La città è famosa per il suo porto, che è uno dei principali punti di accesso all'isola per i traghetti provenienti dal continente italiano. Olbia è anche circondata da siti archeologici interessanti, come le tombe dei giganti e i nuraghi, che testimoniano una storia antica e affascinante. Inoltre, le bellezze naturali della Gallura, tra cui la Costa Smeralda, attraggono visitatori da tutto il mondo in cerca di una destinazione di vacanza eccezionale.

