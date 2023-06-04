Regione nordorientale della Cina nei cruciverba: la soluzione è Manciuria

Sara Verdi | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Regione nordorientale della Cina' è 'Manciuria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANCIURIA

Curiosità e Significato di Manciuria

Vuoi sapere di più su Manciuria? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Manciuria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vasta regione della CinaRegione della Cina ex colonia britannicaRegione settentrionale della CinaRegione dell Austria meridionaleIn Cina

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Regione nordorientale della Cina - Manciuria

Come si scrive la soluzione Manciuria

Hai davanti la definizione "Regione nordorientale della Cina" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 9 lettere della soluzione Manciuria:
M Milano
A Ancona
N Napoli
C Como
I Imola
U Udine
R Roma
I Imola
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C A A I N R O D

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.