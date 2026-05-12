Massiccio o concorde

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Massiccio o concorde' è 'Compatto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPATTO

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Perché la soluzione è Compatto? Il termine compatto si riferisce a qualcosa che ha una struttura solida e unita, senza spazi vuoti o vuoti evidenti. È spesso usato per descrivere materiali o oggetti con densità elevata e consistenza compatta, come una pietra o un tessuto spesso. La parola suggerisce anche un senso di compattezza e solidità, comunicando l'idea di compattezza fisica o figurata. Questa caratteristica rende l'oggetto o il materiale resistente e difficile da distendere o alterare, mantenendo una forma stabile e uniforme.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Massiccio o concorde". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Massiccio o concorde nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Compatto

Per risolvere la definizione "Massiccio o concorde", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Massiccio o concorde" conferma che la soluzione 'Compatto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Compatto

C Como O Otranto M Milano P Padova A Ancona T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Massiccio o concorde" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Compatto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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