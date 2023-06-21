Massiccio dolomitico a sudest di Cortina

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Massiccio dolomitico a sudest di Cortina' è 'Sorapis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SORAPIS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Massiccio dolomitico a sudest di Cortina" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Massiccio dolomitico a sudest di Cortina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sorapis? Il Sorapis è una formazione rocciosa di grande imponenza situata nel massiccio dolomitico a sudest di Cortina. La sua presenza si distingue per le pareti verticali e le cime aguzze che caratterizzano il paesaggio circostante, attirando escursionisti e alpinisti da tutto il mondo. La sua posizione strategica e la conformazione unica lo rendono un simbolo della zona, rappresentando un punto di riferimento naturale e geografico di grande rilevanza. La sua imponenza si percepisce ad ogni sguardo sulla valle.

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Massiccio dolomitico a sudest di Cortina nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sorapis

La definizione "Massiccio dolomitico a sudest di Cortina" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Massiccio dolomitico a sudest di Cortina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sorapis:

S Savona O Otranto R Roma A Ancona P Padova I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Massiccio dolomitico a sudest di Cortina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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