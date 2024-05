La Soluzione ♚ Sodo consistente La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COMPATTO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Sodo consistente. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Sodo consistente: X 1–3 cm, sodo, centrale o eccentrico, attenuato alla base, di colore biancastro, con macchie color ocra-ruggine. bianca, soda e consistente. odore: di... In matematica, in particolare in topologia, uno spazio compatto è uno spazio topologico tale che ogni suo ricoprimento aperto contiene un sottoricoprimento finito. In alcuni contesti (ad esempio in geometria algebrica) si preferisce usare il termine spazio quasi compatto per indicare il concetto appena definito e riservare il termine spazio compatto per indicare uno spazio topologico quasi compatto e di Hausdorff. Un insieme contenuto in uno spazio topologico si dice compatto se è uno spazio compatto nella topologia indotta. Un insieme in uno spazio topologico si dice inoltre s-compatto se è costituito dall'unione numerabile di insiemi ...

