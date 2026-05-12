Il fondamento culturale
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il fondamento culturale' è 'Substrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SUBSTRATO
Perché la soluzione è Substrato? Il substrato si riferisce al livello di base su cui si sviluppano le diverse manifestazioni culturali, come tradizioni, credenze e pratiche sociali. È il tessuto invisibile che sostiene e influenza le espressioni di una comunità, fungendo da radice profonda delle identità collettive. Questo elemento sottostante si manifesta attraverso simboli, linguaggi e riti, mantenendo viva la memoria storica e le abitudini di un gruppo. La comprensione del substrato permette di interpretare meglio le dinamiche culturali di una società.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fondamento culturale". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Il fondamento culturale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Substrato
La soluzione associata alla definizione "Il fondamento culturale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fondamento culturale" conferma che la soluzione 'Substrato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Substrato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fondamento culturale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Substrato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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