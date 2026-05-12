Un eroe salgariano

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un eroe salgariano' è 'Corsaro Nero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORSARO NERO

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Perché la soluzione è Corsaro Nero? Il CORSARO NERO è un personaggio che incarna l'ideale di avventura e coraggio tipico della narrativa salgariana. Si tratta di un eroe che affronta il pericolo con determinazione, mostrando un senso di giustizia e libertà. La figura del corsaro si distingue per il suo spirito indomabile e la sua abilità nel navigare mari tempestosi, simbolo di una lotta eterna contro le ingiustizie. La sua presenza arricchisce le storie di pirati e avventure, diventando un simbolo di resistenza e audacia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un eroe salgariano". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un eroe salgariano nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Corsaro Nero

La soluzione associata alla definizione "Un eroe salgariano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un eroe salgariano" conferma che la soluzione 'Corsaro Nero' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Corsaro Nero

C Como O Otranto R Roma S Savona A Ancona R Roma O Otranto N Napoli E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un eroe salgariano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Corsaro Nero' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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