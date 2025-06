Il primo romanzo di Salgari con protagonista Emilio di Roccabruna nei cruciverba: la soluzione è Il Corsaro Nero

IL CORSARO NERO

Curiosità e Significato di Il Corsaro Nero

Perché la soluzione è Il Corsaro Nero? Il Corsaro Nero è il primo romanzo di Salgari con protagonista Emilio di Roccabruna, un audace pirata dei mari. La parola corsaro indica un marinaio che, agendo sotto licenza, attacca navi nemiche, rappresentando avventura e spirito libero. Questo termine evoca l'immaginario di mare, coraggio e mistero, elementi fondamentali dell’opera di Salgari e della letteratura di avventura in generale.

Come si scrive la soluzione Il Corsaro Nero

Non riesci a risolvere la definizione "Il primo romanzo di Salgari con protagonista Emilio di Roccabruna"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

L Livorno

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

A Ancona

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

R Roma

O Otranto

