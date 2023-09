Le guardie cittadine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le guardie cittadine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIGILI

Significato/Curiosita : Le guardie cittadine

Dedicated to those fine men.» (it) «potete chiamarli guardie di palazzo, guardie cittadine o guardie e basta. qualunque nome abbiano, in ogni opera di genere... Storico dei vigili del fuoco - villa bellavista di borgo a buggiano museo storico dei vigili del fuoco di carate brianza museo storico dei vigili del fuoco...