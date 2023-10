La celebre modella di Prassitele - Cruciverba

Paoloteodoro, itinerario nell'arte, volume a, zanichelli, 2016, isbn 9788808136091. apollo licio - tipoapollo attribuito amusei vaticani...

Mnesàrete (in greco antico: sat, Mnesarete, "colei che fa ricordare la virtù"), figlia di Epicle, meglio conosciuta col soprannome di Frine (in greco antico: F, Phrýne, "rospo"; Tespie, 371 a.C. circa – dopo il 315 a.C.) è stata un'etera dell'antica Grecia. Celebre per la sua bellezza, poco tempo dopo la sua morte fu indicata dal commediografo Posidippo come «l’etera di gran lunga più celebre».