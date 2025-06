L etera greca che fu assolta per la sua bellezza nei cruciverba: la soluzione è Frine

Home / Soluzioni Cruciverba / L etera greca che fu assolta per la sua bellezza

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L etera greca che fu assolta per la sua bellezza' è 'Frine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRINE

Curiosità e Significato di Frine

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Frine, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Frine? Frine era una celebre cortigiana dell'antica Grecia, nota per la sua straordinaria bellezza e intelligenza. La sua fama si diffuse in tutto il mondo ellenico, tanto da essere assolta (cioè esentata) da accuse grazie al suo fascino. Il suo nome resta simbolo di grazia e charme, rappresentando l'idea che la bellezza può essere una forma di potere e di libertà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cortigiana greca celebre per la sua bellezzaLa celebre modella di PrassiteleLa città greca di cui fu re EuritoFu il creatore della favola grecaLa sua onestà fu insidiata dai Proci

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Frine

Se "L etera greca che fu assolta per la sua bellezza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

R Roma

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M N A C A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MACINA" MACINA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.