A spasso in giro: a

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'A spasso in giro: a' è 'Zonzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZONZO

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Perché la soluzione è Zonzo? Zonzo è un termine che indica una sensazione di smarrimento o di confusione, spesso associata a un senso di perdita di orientamento. Questa parola si collega alla definizione di andare in giro senza una meta precisa, muovendosi senza una direzione definita. Quando si è zonzi, si può sentirsi disorientati o inquieti, come se si fosse persi nel proprio cammino. La condizione di zonzo può essere temporanea o persistente, ma sempre legata a un senso di instabilità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "A spasso in giro: a". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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A spasso in giro: a nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zonzo

Questa pagina è dedicata alla definizione "A spasso in giro: a" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "A spasso in giro: a" conferma che la soluzione 'Zonzo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zonzo

Z Zara O Otranto N Napoli Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "A spasso in giro: a" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zonzo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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