SOLUZIONE: FINESTRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La si apre per affacciarsi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La si apre per affacciarsi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Finestra? Una finestra permette di entrare in contatto con l’esterno, offrendo uno scorcio sul paesaggio o sulla vita che si svolge fuori dalla casa. È un’apertura inserita nelle pareti, spesso dotata di vetri, che si apre per affacciarsi e godere di aria fresca e luce naturale. Attraverso questa apertura si può osservare ciò che avviene fuori, mantenendo comunque la protezione dell’ambiente interno. La presenza di una finestra arricchisce gli ambienti domestici e funzionali.

La si apre per affacciarsi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Finestra

Se la definizione "La si apre per affacciarsi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La si apre per affacciarsi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Finestra:

F Firenze I Imola N Napoli E Empoli S Savona T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La si apre per affacciarsi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

