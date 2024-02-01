Vi si conduce una vita ritirata

SOLUZIONE: CONVENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si conduce una vita ritirata" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si conduce una vita ritirata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Convento? Un luogo dove le persone scelgono di vivere lontano dal mondo esterno, dedicando la propria esistenza alla preghiera, alla meditazione e alla spiritualità. È un ambiente di isolamento volontario, spesso gestito da membri di ordini religiosi che si impegnano a seguire regole di povertà e silenzio. Qui si trovano monaci, suore o altri consacrati che cercano di avvicinarsi a Dio attraverso una vita di rinuncia e contemplazione. Un esempio di vita dedicata alla fede e alla tranquillità spirituale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vi si conduce una vita ritirata" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si conduce una vita ritirata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Convento:

C Como O Otranto N Napoli V Venezia E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si conduce una vita ritirata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

