La Soluzione ♚ Addormentare i pazienti

La soluzione di 13 lettere per la definizione: Addormentare i pazienti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANESTETIZZARE

Curiosità su Addormentare i pazienti: Insieme ad altre erbe sia stata una delle prime sostanze usate per addormentare i pazienti durante gli interventi chirurgici. in puglia e in sud italia, viene... L'anestesia locale, o topica o di campo, è l'anestesia di una parte del corpo (come un dente o un'area della pelle) senza perdita della sensibilità tattile né della capacità motoria. Si distingue dall'anestesia regionale, che ha invece lo scopo di anestetizzare una parte maggiore del corpo, come una gamba od un braccio. Essa viene ottenuta tramite la somministrazione di anestetici locali, sostanze che agiscono bloccando il canale degli ioni sodio, che trasmettono gli impulsi nervosi attraverso la membrana della cellula nervosa. Tecniche di anestesia locale sono l'anestesia di superficie (applicazione di uno spray, di una soluzione o di una ...

Altre Definizioni con anestetizzare; addormentare; pazienti;