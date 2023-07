Fu re d Italia dal 1900 al 1946 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu re d Italia dal 1900 al 1946. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 21 lettere : VITTORIO EMANUELE TERZO

Significato/Curiosita : Fu re d italia dal 1900 al 1946

Per il 2 giugno 1946 per determinare la forma di stato a seguito della fine della seconda guerra mondiale. per la prima volta in italia partecipavano anche... vittorio emanuele iii di savoia (vittorio emanuele ferdinando maria gennaro di savoia; napoli, 11 novembre 1869 – alessandria d'egitto, 28 dicembre 1947)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

