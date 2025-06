Una vecchiaccia diabolica nei cruciverba: la soluzione è Strega

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una vecchiaccia diabolica' è 'Strega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STREGA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Strega, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Strega? Una strega è una figura spesso legata al folklore, rappresentata come una donna con poteri magici e talvolta malvagi. Nell'immaginario collettivo, può essere una vecchia donna diabolica, capace di incantesimi e sortilegi. Il termine evoca mistero e magia, ed è spesso usato in storie e leggende per descrivere personaggi con poteri soprannaturali, facendo parte della cultura popolare mondiale.

