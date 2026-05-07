Tarzan le usa per muoversi

Home / Soluzioni Cruciverba / Tarzan le usa per muoversi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tarzan le usa per muoversi' è 'Liane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIANE

Perché la soluzione è Liane? Le liane sono elementi vegetali flessibili e robusti che si trovano nelle foreste tropicali. Sono utilizzate da Tarzan per spostarsi tra gli alberi, permettendogli di attraversare grandi distanze senza scendere a terra. Le liane, grazie alla loro elasticità, offrono un mezzo di trasporto agile e efficace, indispensabile per muoversi velocemente nella vegetazione lussureggiante. La loro presenza contribuisce alla dinamica degli ecosistemi forestali, facilitando anche la vita di altri animali e piante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tarzan le usa per muoversi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tarzan le usa per muoversi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Liane

Per risolvere la definizione "Tarzan le usa per muoversi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tarzan le usa per muoversi" conferma che la soluzione 'Liane' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Liane

L Livorno I Imola A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tarzan le usa per muoversi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Liane' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le funi di TarzanCorde per TarzanIntralciano l avanzare nelle foreste tropicaliLe usa Tarzan per spostarsiLe usa Tarzan per i suoi spostamentiUsa un bastone biancoCape in Florida: base di lanci militari USALo usa il floricoltore