Corde per Tarzan nei cruciverba: la soluzione è Liane

Home / Soluzioni Cruciverba / Corde per Tarzan

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Corde per Tarzan' è 'Liane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIANE

Curiosità e Significato di Liane

Non fermarti alla soluzione! Conosci Liane più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Liane.

Perché la soluzione è Liane? Le liane sono le lunghe corde o funi robuste usate da Tarzan per arrampicarsi tra gli alberi. Sono simbolo di agilità e avventura nella giungla, rappresentando un collegamento tra i rami e un mezzo di movimento rapido tra le piante. La loro funzione è fondamentale per il protagonista, rendendo le liane un elemento iconico della natura selvaggia e dell’immaginario avventuroso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le corde di TarzanStrumento musicale dalle corde colorateTirato su con cordeSollevare con le cordeLe corde dei bastimenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Liane

Stai cercando la risposta alla definizione "Corde per Tarzan"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

I Imola

A Ancona

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I O G N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GOLINO" GOLINO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.