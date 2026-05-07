Lo sportivo con aiutante il caddie

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sportivo con aiutante il caddie

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sportivo con aiutante il caddie' è 'Golfista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOLFISTA

Perché la soluzione è Golfista? Un golfista è un atleta che partecipa a partite di golf, uno sport che richiede precisione e strategia. Durante le partite, il golfista si avvale della collaborazione di un aiutante chiamato caddie, il quale gli fornisce consigli, porta le mazze e lo supporta nel percorso. La figura del golfista si distingue per la capacità di mantenere concentrazione e calma, affrontando ogni buca con attenzione e tecnica. La relazione tra golfista e caddie è fondamentale per il successo sul campo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sportivo con aiutante il caddie". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo sportivo con aiutante il caddie nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Golfista

In presenza della definizione "Lo sportivo con aiutante il caddie", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sportivo con aiutante il caddie" conferma che la soluzione 'Golfista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Golfista

G Genova O Otranto L Livorno F Firenze I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sportivo con aiutante il caddie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Golfista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Spinge le palline su un ampio campo per fare bucaCon le mazze fa bucaLo sportivo che come assistente ha il caddieNe fa uso lo sportivo che baraLo è un campo sportivo allagato dalla pioggiaLo sportivo che quando gioca scende a reteLo è chi detiene un primato sportivo