La definizione e la soluzione di: Lo è chi detiene un primato sportivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Lo e chi detiene un primato sportivo

Dirigente e presidente sportivo italiano. detiene il primato di partite arbitrate in serie a (328) e, nel 1963, è stato insignito del prestigioso premio... Simone Guerra (Piacenza, 30 agosto 1989) è un calciatore italiano, attaccante della Juventus Next Gen. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Colui che detiene proprietario; Lo detiene il primatista; Li esercita chi li detiene ; In monarchia assoluta li detiene solo il re; primato ; Anagramma di arresto che rima con primato ; Contende a Sèvres il primato delle porcellane; Contende alla tartaruga il primato della lentezza; sportivo d eccezione; sportivo che si misura in cinque specialità; sportivo che usa le pelli di foca per salire; Un montgomery sportivo ;

Cerca altre Definizioni