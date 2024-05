La Soluzione ♚ Sovrasta il Duomo di Cremona

: TORRAZZO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Sovrasta il duomo di cremona: il duomo di modena, il cui nome ufficiale è cattedrale di santa maria assunta in cielo e san geminiano, è il principale luogo di culto della città di... Il Torrazzo di Cremona, situato accanto al duomo, è il campanile simbolo della città di Cremona. È una delle torri campanarie medievali in laterizi più alte d'Europa: alto 112,54 metri, è costruito a doppia canna, si compone cioè di due torri inserite l'una nell'altra; nell'intercapedine corre una scala di 502 gradini. Da una lapide murata alla base del Torrazzo di Cremona si legge quella che per molto tempo è stata ritenuta l'altezza del medesimo. Anticamente si credeva che il Torrazzo misurasse 122,217 m di altezza, ma secondo misurazioni successive confermate dal Politecnico di Milano l'altezza è pari a 112,54 m. La presunta differenza ...

