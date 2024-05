La Soluzione ♚ Il campanile che sovrasta il Duomo di Cremona

: TORRAZZO

Curiosità su Il campanile che sovrasta il duomo di cremona: Un paese ricco di torri e campanili di ogni stile e dimensione, alcuni dei quali assai celebri in tutto il mondo come il campanile di giotto a firenze... Torrazzo (Torass in piemontese) è un comune italiano di 204 abitanti della provincia di Biella in Piemonte. Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza della Serra morenica di Ivrea.

