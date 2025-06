Gli alunni non presenti in classe nei cruciverba: la soluzione è Assenti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli alunni non presenti in classe' è 'Assenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSENTI

Hai risolto il cruciverba con Assenti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Assenti.

Perché la soluzione è Assenti? Gli alunni non presenti in classe sono chiamati assenti. Indicano gli studenti che, per vari motivi come malattia o impegni, non partecipano alle lezioni in quel momento. È importante tenerne traccia per monitorare l’andamento scolastico e garantire un corretto percorso di apprendimento. Conoscere chi è assente aiuta insegnanti e genitori a intervenire tempestivamente e supportare gli studenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non rispondono all appelloSi dice abbiano sempre tortoLe vocali in classeFenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passatiGrande classe di animali striscianti

