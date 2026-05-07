Può essere anche mentale

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può essere anche mentale' è 'Infermità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INFERMITÀ

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Perché la soluzione è Infermità? L'infermità può riguardare aspetti fisici o mentali, coinvolgendo capacità e funzionalità di una persona. Quando si parla di infermità mentale, si fa riferimento a condizioni che influenzano il pensiero, l'umore o il comportamento, alterando il normale funzionamento psichico. Questa condizione può essere temporanea o permanente, e richiede spesso un intervento specifico per migliorare la qualità della vita dell'individuo. La comprensione delle infermità aiuta a promuovere un ambiente più inclusivo e rispettoso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può essere anche mentale". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Può essere anche mentale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Infermità

La definizione "Può essere anche mentale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può essere anche mentale" conferma che la soluzione 'Infermità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Infermità

I Imola N Napoli F Firenze E Empoli R Roma M Milano I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può essere anche mentale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Infermità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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