Omero ne narrò l assedio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Omero ne narrò l assedio' è 'Troia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TROIA

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Perché la soluzione è Troia? TROIA è un'antica città famosa per il suo ruolo nelle leggende e nei racconti epici. La voce di TROIA si diffonde attraverso le storie di guerre e battaglie che hanno segnato la storia della Grecia e dell'Asia Minore. La città è ricordata per il suo assedio, narrato da Omero, che descrive le gesta degli eroi e le strategie militari impiegate. La sua importanza si riflette nel patrimonio culturale e nelle opere letterarie che ne celebrano la storia e il mito.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Omero ne narrò l assedio". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Omero ne narrò l assedio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Troia

Quando la definizione "Omero ne narrò l assedio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Omero ne narrò l assedio" conferma che la soluzione 'Troia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Troia

T Torino R Roma O Otranto I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Omero ne narrò l assedio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Troia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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