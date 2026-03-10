Capitolò per un cavallo di legno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Capitolò per un cavallo di legno' è 'Troia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TROIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Capitolò per un cavallo di legno" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Capitolò per un cavallo di legno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Troia? Un troia è un modello di cavallo realizzato in legno, spesso usato come elemento decorativo o come giocattolo. Questi oggetti rappresentano generalmente un cavallo in miniatura, con dettagli che richiamano l'animale vero. Il loro scopo può variare, dalla decorazione alla formazione di scene teatrali o di giochi tradizionali. La loro presenza richiama spesso le antiche usanze di rappresentare figure equine in modo semplice e pratico. La loro funzione principale è di suscitare interesse e fantasia.

Capitolò per un cavallo di legno nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Troia

Quando la definizione "Capitolò per un cavallo di legno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Capitolò per un cavallo di legno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Troia:

T Torino R Roma O Otranto I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Capitolò per un cavallo di legno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

