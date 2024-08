La Soluzione ♚ Il Tasman che scoprì la Nuova Zelanda La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ABEL La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ABEL

Curiosità su Il tasman che scopri la nuova zelanda: Ha collaborato fino al 1996 con l'amico sceneggiatore Nicholas St. Abel Ferrara (New York, 19 luglio 1951) è un regista, sceneggiatore e attore statunitense. I suoi film narrano storie di religione, redenzione, peccato, tradimento e violenza e sono ambientati in metropoli notturne e infernali. John, è accreditato come attore con lo pseudonimo di Jimmy Laine.

Altre Definizioni con abel; tasman; scoprì; nuova; zelanda; La regina che appoggiò Cristoforo Colombo; Dà i tempi da rispettare; Il mite fratello di Caino; Il Tasman navigatore olandese del 600; La scoprì Verrazzano; Scoprì insieme a Usodimare le Isole di Capo Verde; Il da Gama che scoprì la via delle Indie; Blacks la Nazionale di rugby della Nuova Zelanda; È molto parlato a Mumbai e a Nuova Delhi; Stato: Nuova Guinea; Comprende l Australia e la Nuova Zelanda; Il più esteso nucleo della Nuova Zelanda;