Il piccolo mare fra i Dardanelli e il Bosforo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il piccolo mare fra i Dardanelli e il Bosforo' è 'Marmara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARMARA

Perché la soluzione è Marmara? Il mare che si trova tra i Dardanelli e il Bosforo è conosciuto come il bacino marino che collega il Mar Egeo al Mar di Marmara. Questo stretto ha un ruolo importante nella geografia e nella strategia della regione, collegando mari e continenti. La sua importanza storica e commerciale ne fa uno dei punti più significativi della Turchia. È un ambiente ricco di biodiversità e di grande valore culturale e storico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il piccolo mare fra i Dardanelli e il Bosforo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il piccolo mare fra i Dardanelli e il Bosforo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Se la definizione "Il piccolo mare fra i Dardanelli e il Bosforo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il piccolo mare fra i Dardanelli e il Bosforo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Marmara:

M Milano A Ancona R Roma M Milano A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il piccolo mare fra i Dardanelli e il Bosforo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

