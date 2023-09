Il mare interno su cui affaccia Baku - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mare interno su cui affaccia Baku. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CASPIO

Significato/Curiosita : Il mare interno su cui affaccia baku

Paese e capoluogo dell'agiaria, regione della georgia sud-orientale che si affaccia sul mar nero. sede di un porto molto importante, la città è un centro commerciale... Metri). tre sono i fiumi maggiori che sfociano nel mar caspio: volga, ural e kura. dal caspio è possibile navigare fino al mar bianco (nell'artico), mar... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

