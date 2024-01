La definizione e la soluzione di: Era periodo terrestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In cronostratigrafia, un'era geologica è una delle suddivisioni della scala dei tempi geologici; vengono divise in base a eventi e o elementi più facilmente riscontrabili nella stratificazione, ad esempio l'era del Mesozoico, è compresa tra due estinzioni di massa, quella del Permiano-Triassico, e la più nota del Cretaceo-Paleogene.

Le ere geologiche sono (dalla più antica alla più recente): Eoarcheano, Paleoarcheano, Mesoarcheano, Neoarcheano, Paleoproterozoico, Mesoproterozoico, Neoproterozoico, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico.

Essi vengono a loro volta raggruppati in 3 Eoni: Archeano, Proterozoico e Fanerozoico. Solo l'eone Adeano, il più antico tra tutti, non è suddiviso in ere. Più precisamente, un'era rappresenta il tempo trascorso durante la formazione delle rocce che costituiscono l'Eratema corrispondente. Un'era appartiene a un determinato eone ed è divisa, al suo interno, in periodi.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

geologica f pl

femminile plurale di geologico

Sillabazione

ge | o | lò | gi | ca

Etimologia / Derivazione