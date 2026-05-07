Infezione che si previene

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Infezione che si previene' è 'Tetano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TETANO

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Perché la soluzione è Tetano? Il tetano è una malattia infettiva causata da un batterio che penetra nel corpo attraverso ferite o tagli. Questa infezione si previene efficacemente grazie alla vaccinazione, che stimola il sistema immunitario a proteggere l'organismo da eventuali infezioni. Inoltre, è importante mantenere pulite e disinfettate le ferite aperte per ridurre il rischio di contagio. La prevenzione attraverso la vaccinazione rappresenta la strategia più sicura per evitare questa grave malattia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infezione che si previene". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Infezione che si previene nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tetano

In presenza della definizione "Infezione che si previene", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infezione che si previene" conferma che la soluzione 'Tetano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tetano

T Torino E Empoli T Torino A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infezione che si previene" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tetano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettateUn infezioneUn infezione mortaleQuella di stomaco si previene coi gastroprotettoriSi alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggioLocalità dove si fanno i fanghiSi vizia al chiuso