La Soluzione ♚ La cittadina presso Siena patria di Pio II La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PIENZA

Curiosità su La cittadina presso siena patria di pio ii: Pienza è un comune italiano di 1 990 abitanti della provincia di Siena in Toscana situato in Val d'Orcia. Il suo centro storico è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità nel 1996. Geografia fisica Territorio Classificazione sismica: zona 3 (sismicità bassa), ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003 Classificazione climatica: zona E, 2113 GR/G Diffusività atmosferica: alta, Ibimet CNR 2002 Clima Il clima della Val d'Orcia e di Pienza presenta moderate caratteristiche continentali, più accentuate nelle vallate per il frequente fenomeno dell'inversione termica.

