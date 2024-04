La Soluzione ♚ A faccia in giù La definizione e la soluzione di 5 lettere: A faccia in giù. PRONA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. A faccia in giu: Il prònao, nei templi antichi (greci e romani), è lo spazio davanti alla cella preceduto da colonne (formanti il pròdromo). Per estensione, indica la parte anteriore di un qualsiasi edificio (anche moderno) che ha una forma simile a quella di un tempio, con facciata colonnata e frontone. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il prònao, nei templi antichi (greci e romani), è lo spazio davanti alla cella preceduto da colonne (formanti il pròdromo). Per estensione, indica la parte anteriore di un qualsiasi edificio (anche moderno) che ha una forma simile a quella di un tempio, con facciata colonnata e frontone. prona f sing

femminile di prono Sillabazione prò | na Etimologia / Derivazione vedi prono Sinonimi bocconi, prostrata, stesa, china

(senso figurato) disposta, pronta, facile, incline, propensa, cedevole, acquiescente Contrari ritta, in piedi

(senso figurato) dura, ostinata, irremovibile, testarda , restia, contraria, avversa, ostile Altre Definizioni con prona; faccia; China a faccia in giù; Il portico anteriore dei templi greci; Chine a faccia in giù; Chino a faccia in giù; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a A faccia in giù

PRONA

P

R

O

N

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'A faccia in giù' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.