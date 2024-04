La Soluzione ♚ Un impegno da sbrigare La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un impegno da sbrigare. FACCENDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un impegno da sbrigare: Giovanni Faccenda (1907-2000) – calciatore italiano Mario Faccenda (1960) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano Natale Faccenda (1913-2003) – calciatore italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Giovanni Faccenda (1907-2000) – calciatore italiano Mario Faccenda (1960) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano Natale Faccenda (1913-2003) – calciatore italiano faccenda m (pl.: faccende) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione fac | cèn | da Etimologia / Derivazione dal latino facienda, "cose da farsi", propriamente nominativo neutro plurale di facendus, gerundivo del verbo facio, "fare" Sinonimi commissione, compito, dovere, impegno, incarico, incombenza, lavoro, mansione

argomento, circostanza, problema, questione

affare, caso, fatto, impiccio, pasticcio

avvenimento, episodio situazione, vicenda

(al plurale)lavori domestici, pulizie, lavori di casa Parole derivate faccendiere, affaccendare/affaccendarsi, sfaccendare Termini correlati occupazione, cosa Proverbi e modi di dire sbrigare le faccende Altre Definizioni con faccenda; impegno; sbrigare; Una cosa da sbrigare; Impegno a parole; Un impegno a parole; Le pulizie domestiche da sbrigare;

FACCENDA

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Un impegno da sbrigare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.