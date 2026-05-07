Azzeccare indovinare

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Azzeccare indovinare' è 'Imbroccare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMBROCCARE

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Perché la soluzione è Imbroccare? Imbroccare significa riuscire a indovinare correttamente qualcosa, come una risposta o un risultato atteso. Questo termine si collega strettamente alla capacità di azzeccare, ovvero di predire o scoprire con precisione ciò che si cerca. Quando si imbrocca, si dimostra di aver compreso o previsto nel modo giusto, ottenendo un risultato positivo. La parola suggerisce anche un senso di fortuna o di intuito sviluppato, che porta a centrare l’obiettivo desiderato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Azzeccare indovinare". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Azzeccare indovinare nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Imbroccare

Se la definizione "Azzeccare indovinare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Azzeccare indovinare" conferma che la soluzione 'Imbroccare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Imbroccare

I Imola M Milano B Bologna R Roma O Otranto C Como C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Azzeccare indovinare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Imbroccare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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