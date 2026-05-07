Azzeccare indovinare
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Azzeccare indovinare' è 'Imbroccare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IMBROCCARE
Perché la soluzione è Imbroccare? Imbroccare significa riuscire a indovinare correttamente qualcosa, come una risposta o un risultato atteso. Questo termine si collega strettamente alla capacità di azzeccare, ovvero di predire o scoprire con precisione ciò che si cerca. Quando si imbrocca, si dimostra di aver compreso o previsto nel modo giusto, ottenendo un risultato positivo. La parola suggerisce anche un senso di fortuna o di intuito sviluppato, che porta a centrare l’obiettivo desiderato.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Azzeccare indovinare". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Azzeccare indovinare nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Imbroccare
Se la definizione "Azzeccare indovinare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Azzeccare indovinare" conferma che la soluzione 'Imbroccare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Imbroccare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Azzeccare indovinare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Imbroccare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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