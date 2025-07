Indovinare per caso nei cruciverba: la soluzione è Azzeccare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Indovinare per caso' è 'Azzeccare'.

AZZECCARE

Curiosità e Significato di Azzeccare

Vuoi sapere di più su Azzeccare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Azzeccare.

Perché la soluzione è Azzeccare? Indovinare per caso significa azzeccare qualcosa senza averne certezza, quasi per fortuna. La parola azzeccare indica il successo nel trovare o capire qualcosa con un colpo di fortuna o intuizione, spesso in modo inatteso. È come centrare il bersaglio senza troppa preparazione, dimostrando che a volte il destino gioca a nostro favore. Insomma, un colpo di fortuna ben riuscito!

Tu in caso obliquoSi gonfia in caso d incidenteIl caso particolare del quale si sta discutendoIl terzo caso latino in breveIl terzo caso latino

Come si scrive la soluzione Azzeccare

Stai cercando la risposta alla definizione "Indovinare per caso"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

Z Zara

Z Zara

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N N A A I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANANIA" ANANIA

