La Soluzione ♚ L arte che presume di indovinare i numeri del Lotto La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CABALA

Curiosità su L arte che presume di indovinare i numeri del lotto: La cabala, cabbala, qabbaláh o kabbalah (in ebraico , letteralmente 'ricevuta', 'tradizione') è l'insieme degli insegnamenti esoterici propri dell'ebraismo rabbinico, già diffusi a partire dal XII-XIII secolo; in un suo significato più ampio, il termine intende quei movimenti esoterici sorti in ambito ebraico con la fine del periodo del Secondo Tempio.

